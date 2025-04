Consiglio Regionale. Scoccia: “Fisco e sanità. Scegliamo la responsabilità. Da sinistra solo propaganda”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Oggi (ieri ndr) abbiamo affrontato uno dei momenti più complessi e impegnativi della nostra attività politica – si legge sul sito web ufficiale. Come Noi Moderati, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, abbiamo sostenuto questa manovra necessaria per il futuro della sanità abruzzese”. Lo scrive la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, commentando l’esito della seduta dell’Assemblea Legislativa di ieri, e spiega: “La riforma fiscale proposta dalla Giunta è un provvedimento che garantisce la sostenibilità del nostro sistema sanitario, rispettando i principi di equità e progressività sanciti dalla Costituzione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo ereditato una situazione complessa: ospedali a rischio chiusura, personale sanitario sotto pressione e costi in costante aumento – riporta testualmente l’articolo online. Noi, a differenza della sinistra, abbiamo scelto di non tagliare i servizi, ma di trovare le risorse per garantirli – Ci siamo battuti con determinazione per mantenere aperti gli ospedali abbiamo condotto insieme battaglie per salvare i presidi di Pescina, Tagliacozzo, Sulmona e Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. E ci siamo riusciti con l’approvazione della nuova rete ospedaliera – Ma oggi la sinistra mistifica la realtà e strumentalizza il dibattito fiscale per fare propaganda”. “In Abruzzo, fino ad oggi, tutti pagavano la stessa aliquota al 1,73%, senza alcuna distinzione tra le diverse fasce di reddito – Noi abbiamo scelto di abbassare l’aliquota per le fasce più deboli, portandola dall’1,73% all’1,67%, e di chiedere un piccolo sforzo a chi ha di più”, sottolinea Scoccia e conclude: “Non è un aumento delle tasse generalizzato, ma un intervento di giustizia fiscale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sappiamo che non è una manovra popolare, ma è una manovra necessaria, che garantisce risorse fondamentali per la sanità e per i servizi essenziali della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi non rincorriamo il consenso facile, ma lavoriamo per il bene dell’Abruzzo e dei suoi cittadini.” (com/red)

