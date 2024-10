Consiglio Regionale. Scoccia: “Soddisfatta per sostegno legge malati oncologici. Ripagato mio impegno sulla norma”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia, interviene sul recente provvedimento della Giunta regionale a sostegno dei malati oncologici “È una grande soddisfazione per me che la Giunta regionale abbia approvato, nella giornata di ieri, un progetto in cui ho creduto molto fin dall’inizio della precedente legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. È stato, infatti, rinnovato il contributo destinato all’acquisto di dispositivi e attività di supporto a favore dei pazienti malati di cancro sottoposti a chemioterapia – si legge sul sito web ufficiale. Dopo anni di intenso lavoro, già dallo scorso anno, sono riuscita a portare a termine il lungo iter che ha condotto all’approvazione della legge regionale da me proposta che consente di fornire un supporto ai pazienti oncologici per l’acquisto di parrucche e di vari strumenti accessori – La norma, rifinanziata da una recentissima delibera della Giunta, continuerà a dare un grandissimo sostegno psicologico, oltre che economico, a tante persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un grande risultato – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una iniziativa importante che contribuisce a rendere la nostra regione attenta a problematiche da trattare con straordinaria cura e delicatezza”. (com/red)

