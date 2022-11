Consiglio Regionale. Scoccia: solidarietà all’emittente Onda Tv

- Advertisement -

– “In qualità di consigliera regionale e sindaco ,quindi come esponente delle istituzioni non posso che esprimere vicinanza alla emittente televisiva di Onda tv. L’episodio increscioso volto ad intimidire il sempre puntuale e corretto operato dei giornalisti di onda tv va condannato con fermezza assoluta poiché la voce della stampa è un cardine essenziale delle libertà che vanno tutelate all’interno di un sistema democratico – recita il testo pubblicato online. Sono convinta che l’autoritá preposte riescano a far luce sul preoccupante episodio”. E’ quanto dichiara la consigliere regionale Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

