Consiglio Regionale. Scoccia su giornata consapevolezza autismo

– “Un giorno, quello del 2 Aprile, che non deve rimanere l’unico a sensibilizzare su di una tematica tanto focale e delicata come l’Autismo: è doveroso ringraziare tutti coloro che su questo importantissimo tema da anni si battono e lavorano sul campo, in special modo le famiglie che, troppo spesso lasciate senza supporti adeguati, sono accanto giornalmente ai propri familiari in difficoltà.” Commenta così il consigliere cegionale Marianna Scoccia la giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo – riporta testualmente l’articolo online. “Sono convinta che questa giornata vada celebrata, oltre che con momenti dimostrativi e di aggregazione, tesi a sensibilizzare, anche con occasioni per una discussione più profonda utile anche a stabilire nuovi percorsi burocratici, sia sanitari che assistenziali, che possano fornire risposte concrete in tempi celeri a chi si trova in condizioni di disagio” continua Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. “E’ vero che sono attivi servizi già avviati sui territori ma occorre migliorare l’offerta potenziando servizi e interventi”. “Condivido convintamente il messaggio solidale e di vicinanza alle tante famiglie che con grande forza, giornalmente, si ritrovano a fronteggiare criticità e problematiche, soprattutto in un periodo difficile e complesso a causa della pandemia che impone moltissime limitazioni”. “L’offerta della Regione Abruzzo va migliorata, ed è necessario mantenere alta l’attenzione al fine di non isolare ulteriormente chi combatte ogni giorno con la propria condizione di fragilità”, conclude il consigliere regionale Marianna Scoccia – (Com/red)

