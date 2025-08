Consiglio Regionale. Scoccia su nomina Costanzi alla Asl1: “Uomo di grande professionalità e spirito di servizio”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al dott. Paolo Costanzi per la sua recentissima nomina a Direttore Generale della ASL dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Sono certa che saprà fornire il meglio della sua professionalità, offrendo competenza e soluzioni in un settore che in questo momento sta soffrendo qualche difficoltà. Ho avuto modo di apprezzarne il valore durante il suo lungo mandato da direttore in Consiglio regionale, dove ha traghettato brillantemente l’Ente nel difficile periodo della ricostruzione post-sisma e gestito con spirito di servizio e dedizione ogni esigenza amministrativa e logistica”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia – viene evidenziato sul sito web.

