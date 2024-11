Consiglio Regionale. Scoccia su vertenza LFoundry: “La Regione fa la sua parte per salvaguardare posti di lavoro”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho voluto esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori della LFoundry ma soprattutto ribadire l’impegno della Regione nel proseguire il percorso finalizzato a fornire risposte concrete per la salvaguardia dei posti di lavoro di un’azienda importante per il tessuto economico della Marsica e dell’Abruzzo”. E’ quanto ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia che questa mattina era presente al confronto che si è svolto nella sede del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho voluto essere presente oggi – ha spiegato Soccia – per ascoltare la voce delle maestranze e dei sindacati in occasione di un incontro che fa seguito a giorni di protesta caratterizzati da un clima di forti preoccupazioni – precisa la nota online. Di concerto con l’assessore regionale Tiziana Magnacca – conclude Scoccia – ho ribadito la presenza della Regione che, già da tempo, sta facendo la sua parte affrontando seriamente la questione al fine di salvaguardare una realtà occupazionale molto importante per tutto il territorio”. (com/red)

