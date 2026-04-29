Consiglio Regionale. Scomparsa del padre della senatrice Di Girolamo, il cordoglio di Verrecchia e del gruppo consiliare

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:29 aprile 2026 – 16:17– Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, a nome dell’intero gruppo consiliare, esprime in una nota stampa, “il più profondo e sentito cordoglio alla senatrice Gabriella Di Girolamo per la scomparsa del caro padre – si apprende dalla nota stampa. In questo momento di grave lutto, il gruppo consiliare si stringe con rispetto e partecipazione intorno alla senatrice e ai suoi familiari, formulando le più sincere condoglianze”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it