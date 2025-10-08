Consiglio Regionale. Scomparsa del professor Alesse, il cordoglio di Verrecchia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La notizia della scomparsa del professor Edoardo Alesse, rettore emerito dell’ università di L’Aquila, mi ha profondamente colpito – aggiunge testualmente l’articolo online. L’avevo sentito solo lo scorso giorno e mai avrei immaginato che quella sarebbe stata l’ultima occasione di confronto con una persona che ha rappresentato tanto per il mondo accademico e per la nostra comunità. Edoardo Alesse è stato un professore stimato, un uomo di grande cultura e visione, sempre pronto al dialogo, al confronto, alla costruzione di ponti tra sapere e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La sua dedizione alla formazione, alla ricerca, alla crescita collettiva è stata un esempio raro e prezioso – recita il testo pubblicato online. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo ma anche un’eredità di pensiero e di impegno che continuerà a vivere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ai suoi cari e alla comunità universitaria, va il mio più sincero e affettuoso cordoglio”. Così, Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

