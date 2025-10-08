- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 8, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Scomparsa di Alesse, il messaggio di cordoglio del presidente Sospiri

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il presidente Lorenzo Sospiri, a nome del Consiglio regionale dell’Abruzzo, esprime “profondo cordoglio per la scomparsa del professor Edoardo Alesse, già Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Con la sua competenza scientifica, la dedizione all’insegnamento e l’impegno costante per il progresso del sistema universitario, il professor Alesse ha contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e civile della nostra Regione anche grazie alla proficua collaborazione tra l’Ateneo e l’Assemblea legislativa regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Consiglio regionale si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e della comunità accademica”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

