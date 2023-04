Consiglio Regionale. Scomparsa di Marco Verticelli, cordoglio di FdI

- Advertisement -

– Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Verticelli, politico e amministratore abruzzese di lungo corso e con ruoli apicali nella nostra regione – Alla famiglia giunga la nostra più sentita vicinanza”. Così, in una nota, i parlamentari abruzzesi, Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, l’assessore regionale, Mario Quaglieri, e il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, a nome di tutto il partito FdI Abruzzo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

