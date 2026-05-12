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Politica

Consiglio Regionale. Scomparsa madre consigliere Prospero, il cordoglio del gruppo FdI

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 17:46(ACRA) – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprime le più sentite condoglianze al collega Francesco Prospero – In queste ore dolorose, ci stringiamo a lui con affetto sincero, ricordando che l’amore di sua madre resterà per sempre una luce preziosa nel suo cammino”. Così, il capogruppo Massimo Verrecchia, e i consiglieri, Nicola Campitelli, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marilena Rossi, Mariassunta Rossi e Paolo Gatti. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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