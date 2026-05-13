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Politica

Consiglio Regionale. Scomparsa madre consigliere Prospero, il cordoglio di FdI e della Lega

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 maggio 2026 – 17:46(ACRA) – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprime le più sentite condoglianze al collega Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. In queste ore dolorose, ci stringiamo a lui con affetto sincero, ricordando che l’amore di sua madre resterà per sempre una luce preziosa nel suo cammino”. Così, il capogruppo Massimo Verrecchia, e i consiglieri, Nicola Campitelli, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marilena Rossi, Mariassunta Rossi e Paolo Gatti. “Ci stringiamo, in questo momento di grande dolore, al consigliere regionale Francesco Prospero per la perdita della cara mamma – A lui, al papà Antonio e a tutti i familiari le più sentite condoglianze da parte della comunità della Lega Abruzzo e del gruppo consiliare in Regione”. Così Vincenzo D’Incecco e Sabrina Bocchino, coordinatore e vice coordinatore regionale della Lega – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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