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Politica

Consiglio Regionale. Scomparsa padre senatrice Di Girolamo, il cordoglio del Movimento 5 Stelle Abruzzo

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 aprile 2026 – 17:27– I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, esprimono in una nota “il loro più profondo cordoglio alla senatrice Gabriella Di Girolamo per la scomparsa del caro padre – In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto a Gabriella e alla sua famiglia, ricordando con stima e riconoscenza l’impegno civico di Tonino, che è stato un attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle a Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. Alla senatrice Di Girolamo e ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze nostre e dell’intero staff del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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