Consiglio Regionale. Scomparsa Paolo Cocco, Verrecchia: portare l’Abruzzo in Nepal era per lui un onore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 novembre 2025 – 08:28(ACRA) – “Le parole di Paolo Cocco, pronunciate prima della sua partenza per il Nepal, risuonano oggi con una forza ancora più intensa: ‘Portare in Nepal il nome dell’Abruzzo è un onore e una responsabilità’. Averle lette ha stretto ancora di più il legame con la sua figura e con il significato profondo del suo viaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Paolo non era solo un alpinista esperto ma un uomo che ha saputo incarnare con fierezza i valori della nostra terra: coraggio, umiltà, dedizione – si apprende dalla nota stampa. Il suo impegno come amministratore locale, la sua generosità e il suo senso di comunità lo hanno reso un punto di riferimento per Fara San Martino e per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La sua scomparsa ci addolora profondamente – si apprende dalla nota stampa. Ma quelle parole, quel senso di appartenenza e di responsabilità che ha voluto portare con sé fino alle vette himalayane, ci consegnano un’eredità morale che non dimenticheremo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai familiari di Paolo e degli altri connazionali scomparsi rivolgo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza – viene evidenziato sul sito web. Resta viva in me, e in tutti noi, la speranza che l’altro alpinista abruzzese ancora disperso, Marco Di Marcello, possa essere ritrovato sano e salvo – recita il testo pubblicato online. L’Abruzzo intero lo aspetta”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

