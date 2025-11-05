- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Scomparsa Paolo Cocco, Verrecchia: portare l’Abruzzo in Nepal era per lui un onore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 novembre 2025 – 08:28(ACRA) – “Le parole di Paolo Cocco, pronunciate prima della sua partenza per il Nepal, risuonano oggi con una forza ancora più intensa: ‘Portare in Nepal il nome dell’Abruzzo è un onore e una responsabilità’. Averle lette ha stretto ancora di più il legame con la sua figura e con il significato profondo del suo viaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Paolo non era solo un alpinista esperto ma un uomo che ha saputo incarnare con fierezza i valori della nostra terra: coraggio, umiltà, dedizione – si apprende dalla nota stampa. Il suo impegno come amministratore locale, la sua generosità e il suo senso di comunità lo hanno reso un punto di riferimento per Fara San Martino e per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La sua scomparsa ci addolora profondamente – si apprende dalla nota stampa. Ma quelle parole, quel senso di appartenenza e di responsabilità che ha voluto portare con sé fino alle vette himalayane, ci consegnano un’eredità morale che non dimenticheremo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai familiari di Paolo e degli altri connazionali scomparsi rivolgo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza – viene evidenziato sul sito web. Resta viva in me, e in tutti noi, la speranza che l’altro alpinista abruzzese ancora disperso, Marco Di Marcello, possa essere ritrovato sano e salvo – recita il testo pubblicato online. L’Abruzzo intero lo aspetta”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

