Consiglio Regionale. Scomparsa Ricciuti: il cordoglio del Presidente Sospiri. Camera ardente a Palazzo dell’Emiciclo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a nome dell’intera Assemblea Legislativa, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Romeo Ricciuti, presidente emerito di Regione Abruzzo ed esponente di spicco della politica regionale e nazionale – si apprende dalla nota stampa. “Il mio pensiero va ai familiari tutti e, in particolare, al figlio Luca, che è stato consigliere regionale nel corso della IX Legislatura, ricoprendo la carica di presidente della II Commissione”.In virtù del profondo legame con la città dell’Aquila e considerato l’alto valore di una vita dedicata al servizio delle Istituzioni, Palazzo dell’Emiciclo ospita la camera ardente, allestita all’interno dell’aula consiliare – si apprende dalla nota stampa. L’accesso al pubblico sarà consentito per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 21, mentre domani, giovedì 26 settembre, si potrà rendere omaggio al feretro dalle ore 8 fino allo svolgimento dei funerali. Si accede alla sala utilizzando l’ingresso laterale dell’Emiciclo, ubicato su Via Michele Jacobucci, alla sinistra del colonnato – recita il testo pubblicato online. La cerimonia funebre sarà celebrata domani, alle ore 15, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online.

