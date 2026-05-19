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Consiglio Regionale. Scomparsa Rodolfo Di Zio, D’Amico: “Imprenditore abruzzese di grande valore”

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 maggio 2026 – 11:30-  “Ricordo Rodolfo Di Zio come un imprenditore abruzzese di grande valore, sempre attento al territorio e profondamente legato alla sua comunità. Nel corso della sua vita ha sostenuto numerosi progetti culturali e sociali in Abruzzo e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Di Zio è stata una personalità che ha inciso in maniera significativa sulla storia industriale di questa regione, lasciando un segno che va ben oltre il mondo dell’impresa – viene evidenziato sul sito web.  Ai suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Così Luciano D’Amico sulla scomparsa di Rodolfo Di Zio –   (com/red) 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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