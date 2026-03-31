Consiglio Regionale. Scomparsa sindaco Rocca di Botte Marzolini, il cordoglio di Massimo Verrecchia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 marzo 2026 – 08:31- “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Botte, Fernando Marzolini – precisa il comunicato. Fernando è stato un amministratore autentico, intimamente legato alla sua comunità, alla quale ha dedicato tempo, energie e passione, lasciando un segno concreto del suo impegno e del suo amore per il territorio – Ho avuto modo di conoscerlo e frequentarlo in diverse occasioni, anche in momenti istituzionali importanti come l’esperienza a Bruxelles, apprezzandone sempre la serietà, la disponibilità e il forte senso delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Rocca di Botte giungano le mie più sincere condoglianze”. Così, Massimo Verrecchia capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it