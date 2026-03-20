Consiglio Regionale. Screening tumore del colon-retto, Blasioli: la Asl riconosce il disservizio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:20 marzo 2026 – 15:37- “Ci è voluta la nostra denuncia affinché la Asl di Pescara comunicasse ufficialmente la sospensione del servizio di riconsegna presso le farmacie della provetta per la ricerca del sangue occulto fecale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il nostro comunicato di martedì in cui, raccogliendo le segnalazioni di diversi cittadini, avevamo evidenziato il problema legato allo screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto, ieri la Asl ha finalmente riconosciuto il disservizio, affermando che al momento, e fino a nuova comunicazione, la restituzione del campione può avvenire esclusivamente nei punti di raccolta aziendali – precisa il comunicato. Con buona pace, aggiungiamo, di chi abita nelle aree interne e sarà costretto a macinare chilometri per raggiungere i distretti sanitari abilitati alla consegna – si legge sul sito web ufficiale. La Asl ha anche fatto sapere di aver aggiornato le lettere di invito che in questi giorni stanno continuando ad essere trasmesse per posta con informazioni errate, cioè annoverando la possibilità di riconsegnare il test anche nelle farmacie, sebbene la convenzione sia scaduta dallo scorso 31 dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci auguriamo che, come prospettato dalla Asl, la convenzione possa essere ripristinata quanto prima, dato che le farmacie, che rappresentano il punto di prossimità più accessibile e familiare per i cittadini, rivestono un ruolo di supporto fondamentale nello screening incentivandone l’adesione Ancora una volta le nostre denunce, frutto di una comunità vigile, partecipe e consapevole dei propri diritti, colgono nel segno e inducono chi di dovere ad apportare i dovuti correttivi – Continueremo a lavorare alacremente per migliorare i servizi e la qualità della vita di tutti gli abruzzesi”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it