Consiglio Regionale. Scuola ‘Fedele Romani’ di Roseto, D’Incecco: firmato decreto da 21,5 milioni di euro

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:23 marzo 2026 – 08:54- “Finalmente potranno riprendere a Roseto degli Abruzzi gli interventi per la realizzazione della nuova scuola ‘Fedele Romani’, fermi da troppo tempo – riporta testualmente l’articolo online. Grazie alla Lega e al lavoro portato avanti con il Governo oggi si sblocca una situazione che rischiava di penalizzare gravemente un’intera comunità”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, commentando il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che destina 21,5 milioni di euro ai Comuni di Roseto degli Abruzzi e Città di Castello – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il provvedimento – sottolinea – consentirà ora di far ripartire i lavori di ricostruzione di due nuovi poli scolastici, in Abruzzo e Umbria, finanziati dal Pnrr che, come riferito dallo stesso Ministero, hanno accumulato ritardi e si trovano oggi con edifici preesistenti demoliti, contratti risolti con le imprese appaltatrici e senza una nuova ditta esecutrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questo decreto si garantisce la prosecuzione degli interventi e la realizzazione di scuole sicure, moderne e all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento al ministro Valditara per aver accolto le istanze del territorio rosetano e della Lega, che si conferma ancora una volta partito vicino alle comunità e attento alle esigenze locali – aggiunge la nota pubblicata. Quello di oggi è un risultato importante per la città, per le famiglie, per gli studenti – aggiunge la nota pubblicata. Continueremo a vigilare – conclude – affinché i lavori della ‘Fedeli Romani’ riprendano rapidamente e vengano completati senza ulteriori difficoltà, garantendo una scuola sicura e all’altezza delle esigenze della comunità”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it