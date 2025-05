Consiglio Regionale. Scuola Michetti Pescara, Blasioli: finalmente l’approvazione del nuovo progetto

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Lo scorso febbraio avevamo denunciato, con un comunicato stampa, la situazione della scuola secondaria di primo grado “Michetti” di Via del Circuito, facendo seguito a una lunga serie di prese di posizione volte a denunciare: il blocco dei lavori, lo stato di abbandono dell’immobile e, cosa più importante, il disagio per l’intero quartiere e per le famiglie e i ragazzi, costretti dal 2018 a frequentare una scuola assolutamente non idonea, l’ex asilo di Villa Fabio – Il 21 marzo, insieme al circolo Pd “Grimau” e al gruppo consiliare Pd, con un sit-in davanti alla scuola abbiamo nuovamente denunciato lo stallo oltre al fatto che, a seguito della – molto – tardiva revoca dell’appalto alla ditta che si era aggiudicata i lavori nel 2021 – nonostante il finanziamento fosse del 2018 – e che li aveva avviati nel 2022, salvo poi abbandonare il cantiere, non ci fosse ancora il nuovo progetto – recita il testo pubblicato online. E dire che doveva essere un cantiere lampo, quantificato in appena 8 mesi di lavori – precisa il comunicato. Lo scorso 8 maggio, la Giunta Comunale ha approvato la Delibera recante il nuovo progetto esecutivo – Sono passati dunque altri due mesi solo dall’ultima nostra denuncia – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordiamo che il Comune ha revocato l’appalto, a fronte di lavori fermi sostanzialmente dal 2023, solo nell’ottobre 2024. Oggi, a 7 anni dal finanziamento, che nel frattempo è confluito nel PNRR, ingenerando quindi l’obbligo di conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 – quindi tra meno di dieci mesi – il Comune deve ancora procedere all’affidamento dei lavori – precisa il comunicato. Quindi, se da un lato è certo che la scuola non potrà contare su una sede ristrutturata e accogliente per favorire le iscrizioni di nuovi studenti, e che probabilmente gli studenti dovranno passare almeno anche il prossimo anno scolastico a Villa Fabio, dall’altro appare difficile che il Comune, a fronte dell’inerzia di questi anni, riesca a completare i lavori entro la data prevista per le opere Pnrr, rischiando dunque la perdita dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. Ricordiamo inoltre che la scuola “Michetti” è parte di quel comprensivo che contempla un altro plesso inutilizzabile, la scuola primaria di Via Monte Siella, per il quartiere di San Giuseppe si tratta quindi di un doppio disagio – recita il testo pubblicato online. Il cambio di Assessore, dopo la drammatica gestione Santilli, al di là di qualche comunicato stampa, non sta segnando un nuovo corso per i lavori – aggiunge la nota pubblicata. Oltre i convegni e le inaugurazioni bis, purtroppo, tutto lascia presagire la stessa disattenzione verso questo quartiere, i suoi abitanti, e cosa ancora più grave, i suoi bambini e i suoi ragazzi – Speriamo che questo ennesimo intervento permetta al più presto di far ripartire i lavori, e che il prossimo sia davvero l’ultimo anno di chiusura della scuola “Michetti”. Così in una nota, il vicepresidente del Consigio regionale, Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

