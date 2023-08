Consiglio Regionale. Scuole Chieti, Febbo: M5S e Ferrara bocciati

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Capisco la figuraccia rimediata con le famiglie dei 300 alunni delle scuole Vicentini Della Porta, oltre che con la Citta’ ,sulla totale inerzia unita a un’incapacità amministrativa di trovare una soluzione per la sistemazione idonea prima della riapertura dell’anno scolastico da parte del sindaco Ferrara e della sua Giunta arcobaleno di cui fanno parte i 5stelle, ma ribaltare la verità li squalifica ulteriormente – Dallo sgombero del 30 maggio si sapeva che i locali erano inagibili e si doveva ricorrere al trasferimento della sede stessa, si è tergiversato fino a quando i genitori sono arrivati al limite della sopportazione e hanno manifestato pesantemente contro l”Amministratore arlecchino – riporta testualmente l’articolo online. Il 26 luglio mi hanno incontrato, ho verificato con il Presidente Marsilio e il Direttore Protezione civile la possibilità di intervenire economicamente, e prontamente ho presentato emendamento che oltre alla somma dei lavori prevedesse anche altro tipo di ristoro, ma questo è difficilissimo farlo capire a “dilettanti allo sbaraglio”, da portare urgentissimamente in aula l’8 agosto – E la sorella dell’assessore Stella (non candidato e non eletto, ma prodigo di incarichi retribuiti) ha pure la sfacciataggine di commentare negativamente l’operato del sottoscritto e della maggioranza di Cdx. È proprio vero non c’è limite al peggio, ma con me non ce la faranno mai”. E’ quanto si legge in una nota a firma del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

