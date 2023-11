Consiglio Regionale. Scuole,Marcozzi:Chieti ancora senza servizio mensa

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Non è accettabile che una città come Chieti si ritrovi, a oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico, senza il servizio mensa – viene evidenziato sul sito web. Siamo a novembre e purtroppo, vista l’incapacità e l’inerzia mostrata negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale nel risolvere il problema, ci troviamo sempre al punto di partenza – si legge sul sito web ufficiale. Va trovata una soluzione in tempi compatibili con le sacrosante richieste dei genitori, assumendosi le proprie responsabilità ed evitando altri inutili scaricabarile”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, che prosegue: “Ricevo telefonate quotidiane da parte di genitori esasperati perché, dall’inizio dell’anno scolastico, sono costretti ad anticipare la sveglia della mattina e preparare un pasto ai figli che, al momento della consumazione, sarà inevitabilmente rovinato – aggiunge testualmente l’articolo online. Adesso che la stagione invernale è alle porte, la situazione peggiorerà ulteriormente con l’accensione dei termosifoni, l’impossibilità di consegnare il pasto in orario diverso da quello di ingresso e l’assenza di frigoriferi”. “In gioco c’è la corretta alimentazione dei bambini e, di conseguenza, la loro crescita e salute – si apprende dalla nota stampa. Laddove il Comune non riesce a fare il proprio dovere e a mantenere la parola data, è necessario trovare altre soluzioni – Ci sono già stati incontri con le famiglie per studiare la situazione, vagliando anche il coinvolgimento dei privati – aggiunge la nota pubblicata. Mi metto a disposizione per cercare la strada più funzionale, ma penso che dopo tutto questo tempo si debba dare priorità alla vicenda, supportando i genitori e tutelando la salute dei bambini”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

