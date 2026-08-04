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Politica

Consiglio Regionale. Seduta del Consiglio regionale aggiornata al 6 agosto

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 agosto 2026 – 17:38- La seduta del Consiglio regionale è stata aggiornata a giovedì 6 agosto, alle ore 11, con il medesimo ordine del giorno, come condiviso durante la Conferenza dei Capigrupppo che si è riunita nel pomeriggio alla presenza del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, del vicepresidente Emanuele Imprudente e dell’assessore regionale Mario Quaglieri – Pertanto, sono state rinviate le sedute delle Commissioni previste per la giornata di giovedì 4 agosto – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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