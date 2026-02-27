- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Politica

Consiglio Regionale. Seduta della CPO regionale, aperti 3 tavoli strategici

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:27 febbraio 2026 – 13:55- La seduta pomeridiana di ieri ha rappresentato un passaggio importante per i lavori della Commissione, che ha aperto tre tavoli strategici: quello dedicato alla legge sulla psiconcologia in Abruzzo, quello sul potenziamento delle pratiche di Mindfulness già riconosciute nel registro delle imprese virtuose, e il tavolo per la futura legge a tutela degli orfani di femminicidio – Il pomeriggio è stato arricchito da audizioni di grande valore – si apprende dalla nota stampa. Il Dott. Carlo Di Berardino, Presidente di Feder Mindfulness Abruzzo, ha illustrato come le pratiche di consapevolezza possano diventare strumenti fondamentali per il benessere psicologico, la gestione dello stress e la crescita personale, con un’attenzione particolare ai giovani e ai contesti formativi – precisa il comunicato. Anna Di Profio, psico-oncologa, ha portato una testimonianza intensa sul ruolo del supporto psicologico nei percorsi di cura, evidenziando quanto l’ascolto e la presa in carico globale della persona siano elementi indispensabili per garantire dignità e pari opportunità anche nel sistema sanitario – Le audizioni hanno offerto stimoli concreti e prospettive operative che rafforzeranno il lavoro della Commissione nei prossimi mesi – aggiunge la nota pubblicata. Continuiamo a costruire un percorso fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla volontà di trasformare le buone idee in politiche efficaci per il territorio – recita il testo pubblicato online. “La giornata di ieri – dichiara la presidente della CPO regionale, Rosa Pestilli – conferma quanto sia fondamentale lavorare in modo coordinato e lungimirante su temi che toccano la vita delle persone e la qualità dei servizi offerti alla comunità. L’avvio dei tavoli sulla psiconcologia, sulla Mindfulness e sulla tutela degli orfani di femminicidio rappresenta un passo concreto verso un Abruzzo più attento, più giusto e più capace di prendersi cura delle fragilità. La Commissione Pari Opportunità regionale continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa che promuova dignità, equità e diritti per tutti”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

