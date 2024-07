Consiglio Regionale. Sentenza terremoto: proposta di Pietrucci (PD)

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Sarà importante partecipare martedì prossimo al presidio che si terrà alle 18,00 nel parcheggio del Tribunale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Viviamo come uno sfregio, un nuovo, insopportabile dolore nella vita dei familiari delle vittime e nella coscienza civile del paese, la sentenza della Corte d’Appello che ha negato il risarcimento in favore delle famiglie di sette studenti (Nicola Bianchi, Ivana Lannutti, Enza Terzini, Michele Strazzella, Daniela Bortoletti, Sara Persichitti e Nicola Colonna) morti nel terremoto del 6 aprile 2009, accusandoli di “condotta incauta”, cioè di aver sottovalutato i rischi connessi alle ripetute scosse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una colpa assurda”. Sono le dichiarazioni del consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, che sul tema aggiunge: “Non solo nessun risarcimento, dunque – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non solo l’accusa infamante di essere colpevoli della loro stessa morte – Non solo lo Stato assolve sé stesso – riporta testualmente l’articolo online. Ma addirittura si condannano le famiglie delle vittime a pagare le spese legali per un ammontare superiore a 15mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Uno scenario intollerabile – Per questo mi permetto di rilanciare la proposta che tutti noi rappresentanti del Partito Democratico – parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali, dirigenti del partito – avanzammo il 13 ottobre di due anni fa: le Istituzioni si assumano le spese legali a carico delle famiglie dei ragazzi morti sotto le macerie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Senza smettere di indignarci per una sentenza che ‘colpevolizza’ le vittime del terremoto e assolve gli organi che, in quei giorni, cercavano di minimizzare o tranquillizzare la popolazione impaurita, c’è bisogno di un gesto concreto di impegno e solidarietà. La dignità delle vittime è sacra e nessuno – nemmeno un magistrato o una Corte – può permettersi di calpestarla – viene evidenziato sul sito web. Vogliamo continuare a credere nella giustizia – E in questa sfida lo Stato e le Istituzioni devono essere in prima fila, assumersi le proprie responsabilità e percorrere l’unica strada giusta: sostenere le vittime incolpevoli”. “Per questo chiediamo che il Comune dell’Aquila, la Provincia, la Regione Abruzzo, e ogni altro Ente che avverta il valore della posta in gioco, deliberino immediatamente di assumersi tutte le spese legali a carico dei parenti delle vittime fino alla fine del giudizio – scrive Pietrucci – Ci sembra questo il modo responsabile e serio per dimostrare, oltre la solidarietà morale, anche il sacrosanto sostegno concreto verso i cittadini, restituendo alle Istituzioni il coraggio e il prestigio che sempre devono rappresentare”. (com/red)

