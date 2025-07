Consiglio Regionale. Servizio alla collettività, Prospero consegna due riconoscimenti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo Francesco Prospero, venerdì 4 luglio, a Pescara, consegnerà due Pergamene in segno di riconoscimento per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nel servizio della collettività a Michelangelo Manes e Samuel Massa – si apprende dal portale web ufficiale. Michelangelo Manes è stato responsabile della Sezione distaccata di Vasto dell’Ufficio delle Dogane di Pescara mentre Samuel Massa è un giovane Alfiere della Repubblica, premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno civile e si è distinto per aver salvato un capriolo dal mare nella costa dei Trabocchi – aggiunge la nota pubblicata. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, oltre al presidente Prospero, parteciperanno anche il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, Cleto Giansante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

