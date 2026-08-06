Consiglio Regionale. Servizio idrico. Mariani, Pepe e Cavallari: non partecipiamo a un voto senza certezze ai territori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 agosto 2026 – 10:13– “Una scelta di coerenza – si apprende dal portale web ufficiale. La Giunta conserva il potere di assumere decisioni diverse e restano irrisolti troppi interrogativi, soprattutto per il territorio teramano”, così i consiglieri Sandro Mariani e Dino Pepe, del Partito Democratico con Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), spiegano in una nota “l’uscita dall’aula sul parere relativo alla proposta Ersi”. “La scelta di abbandonare l’aula e di non partecipare al voto sul parere relativo al documento predisposto dall’Ersi non è stata dettata da una posizione pregiudiziale, ma dalla necessità di mantenere una linea coerente con quanto da noi sostenuto durante l’intero percorso di discussione e approvazione della riforma del Servizio Idrico Integrato” dichiarano i consiglieri riportando “le ragioni della decisione assunta insieme a numerosi altri rappresentanti delle opposizioni – aggiunge la nota pubblicata. Già nel corso del dibattito conclusosi lo scorso 26 maggio – ricordano – avevamo espresso forti perplessità su una riforma che non definisce con sufficiente chiarezza il futuro assetto del servizio idrico abruzzese e che rinvia alla Giunta regionale le decisioni sostanziali – precisa la nota online. Partecipare oggi al voto avrebbe significato avallare un percorso che continua a non offrire le garanzie da noi richieste”. Secondo Mariani, Pepe e Cavallari “lo studio dell’ERSI prospetta la possibilità di suddividere l’Ambito Territoriale Unico Regionale in due sub-ambiti, ma non determina con certezza che questo sarà l’assetto definitivamente adottato – La proposta dell’ERSI rappresenta soltanto uno dei passaggi previsti dalla legge – si apprende dalla nota stampa. Non stabilisce in maniera definitiva la costituzione dei due sub-ambiti e, soprattutto, non vincola la Giunta regionale, alla quale resta affidata la decisione politica conclusiva – È proprio questo uno dei principali limiti che avevamo denunciato durante l’approvazione della riforma: il parere richiesto alle commissioni consiliari è obbligatorio, ma non vincolante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Giunta potrà quindi assumere scelte differenti, senza che le indicazioni espresse in questa sede costituiscano una reale garanzia per i territori”. A preoccupare i consiglieri “sono anche le incertezze relative al percorso che interesserà il territorio teramano, alla luce delle differenti scadenze degli affidamenti attualmente esistenti – precisa il comunicato. Il documento non chiarisce adeguatamente quale sarà l’effettivo iter del sub-ambito nel quale dovrebbe essere ricompreso il teramano, né come verrà gestita la fase transitoria fino al 2031, anno di scadenza della concessione affidata alla Gran Sasso Acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Non si comprende quali saranno i tempi, gli strumenti societari e amministrativi e le concrete modalità attraverso le quali dovrebbero integrarsi realtà territoriali caratterizzate da concessioni, modelli gestionali e situazioni economiche differenti”. “Quando si interviene su un servizio essenziale come quello idrico – proseguono ancora – non sono sufficienti ipotesi o generiche rassicurazioni – Servono certezze normative, amministrative e finanziarie, perché le scelte compiute oggi produrranno conseguenze per molti anni sulle comunità locali, sulle società pubbliche, sui lavoratori e, soprattutto, sulle tariffe pagate dai cittadini”. Mariani, Pepe e Cavallari ribadiscono quindi “la posizione già espressa nel corso della discussione della legge regionale – La nostra visione resta immutata: l’acqua è un bene pubblico e la sua gestione deve rimanere integralmente pubblica, non soltanto nelle dichiarazioni di principio, ma anche nell’effettiva governance delle società e nei processi decisionali – precisa il comunicato. Allo stato attuale continuano invece a rimanere in piedi scenari differenti, non sufficientemente definiti e incapaci di mettere completamente al riparo il carattere pubblico del servizio nel medio e lungo periodo”. Per i tre consiglieri, “una riforma realmente equilibrata dovrebbe inoltre tutelare le esperienze territoriali che hanno prodotto risultati positivi – Non si può ridisegnare il sistema idrico regionale applicando modelli astratti e ignorando le differenze esistenti – aggiunge la nota pubblicata. In Abruzzo ci sono territori che hanno mantenuto tariffe contenute, sviluppato buone pratiche di governance e costruito società pubbliche capaci di offrire servizi efficienti – aggiunge la nota pubblicata. Queste esperienze devono essere tutelate e valorizzate, non esposte al rischio di essere assorbite in processi poco chiari o di dover sostenere inefficienze e criticità maturate altrove”. “Non partecipare al voto – concludono i consiglieri – è stato dunque un atto di coerenza politica e di responsabilità istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non intendiamo esprimere un voto meramente formale su un documento che non scioglie i nodi fondamentali della riforma e che, in ogni caso, non vincola le successive decisioni della Giunta regionale – Continueremo a chiedere trasparenza sui percorsi, garanzie effettive sulla gestione interamente pubblica dell’acqua e una tutela concreta dei territori, delle loro esperienze virtuose e dei cittadini abruzzesi”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it