Consiglio Regionale. Sessione di bilancio: aggiornamento del calendario

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 21 dicembre – La Conferenza dei Capigruppo, integrata con i presidenti delle commissioni consiliari, ha approvato un aggiornamento al calendario dei lavori per la sessione di bilancio 2022. Il precedente programma slitta in avanti di ventiquattro ore, con l’esame della “Legge di stabilità” e del “Bilancio di previsione 2023-2025”, che inizia questa mattina in Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”. Prevista l’audizione di esponenti della società civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domani, giovedì 22 dicembre, alle 11, sempre la Prima Commissione esaminerà il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)”, la “Nota di aggiornamento DEFR” ed eventuali ulteriori provvedimenti – precisa la nota online. Dalle 15 inizieranno le audizioni degli assessori regionali – precisa il comunicato. I lavori si fermeranno qualche giorno per le festività natalizie per riprendere martedì 27 dicembre, quando si prevede, durante la mattinata, di acquisire i pareri di tutte le commissioni permanenti – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, la Prima Commissione inizierà l’esame di merito della manovra che proseguirà il giorno successivo con l’espressione del parere entro le ore 22. Dalle 11 di giovedì 29 iniziano i lavori in Aula, con la prima convocazione del Consiglio regionale per l’esame del DEFR, della “Nota di aggiornamento” e della legge “milleproroghe”. Alle 15 dello stesso giorno, e comunque a seguire la precedente seduta, l’Assemblea regionale si confronterà sul testo finale della “Legge di stabilità” e sul “Bilancio di previsione 2023-2025”. I lavori del Consiglio, se necessario, proseguiranno il 30 dicembre con chiusura della sessione entro le ore 18. La programmazione resta valida se il parere dei Revisori dei Conti arriverà entro le ore 9 del 27 dicembre – (red/ndl)

