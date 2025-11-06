Consiglio Regionale. Sessione Europea: dalle Commissioni atto di indirizzo su agricoltura, diritti e difesa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 novembre 2025 – 16:02– L’Aquila – La Quarta Commissione consiliare per le “Politiche europee, Internazionali, i Programmi della Commissione europea e la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”, presieduta da Leonardo D’Addazio, si è espressa favorevolmente all’unanimità, sulla proposta di atto per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo per l’annualità 2025. Il parere di merito è stato preceduto dalla riunione congiunta con le Commissioni “Bilancio”, “Territorio”, “Attività produttive” e “Sanità”, durante la quale è stato espresso, in sede consultiva, parere favorevole a maggioranza anche sul provvedimento europeo che dispone la partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei – precisa il comunicato. Hanno preso parte ai lavori la dirigente al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, Annalisa Ianni e la direttrice del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, che ha illustrato la riforma della politica agricola dell’Unione europea nei prossimi anni, rappresentandone le criticità in termini di riduzione di risorse e di mancanza di garanzia in ordine alle percentuali di risorse minime garantite – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’atto d’indirizzo votato, impegnerà la Giunta regionale a presidiare la posizione della Regione nel procedimento di formazione delle disposizioni europee relativamente alle iniziative individuate, contenute nel Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2025, in particolare sulla tematica dell’agricoltura – viene evidenziato sul sito web. Sul tema, la Commissione “Attività produttive”, aveva già espresso voto favorevole sulla risoluzione a firma del consiglieri della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, “al fine di superare le politiche europee penalizzanti il settore agricolo nel contesto della riforma PAC, post 2027”. Sull’atto d’indirizzo sono state individuate favorevolmente altre quattro linee d’interesse riguardanti: la semplificazione degli adempimenti degli agricoltori nell’ambito della PAC; la strategia sulla resilienza idrica, la tabella di marcia per i diritti delle donne e il futuro della difesa europea – si apprende dal portale web ufficiale.

