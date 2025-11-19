- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Settimana politica (aggiornamento): venerdì 21, seduta straordinaria della Commissione bilancio
Politica

Consiglio Regionale. Settimana politica (aggiornamento): venerdì 21, seduta straordinaria della Commissione bilancio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 novembre 2025 – 13:40– L’Aquila, 19 novembre – Venerdì 21 novembre, alle ore 14, è in programma la seduta straordinaria della Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo D’Incecco, per l’esame della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che acquisisce il “Bilancio di previsione triennio 2026-2028” del Consiglio regionale, su cui interverranno, Michela Leacche, direttrice Attività amministrativa dell’Ente, e il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e strumentali, Marco Polidoro – aggiunge testualmente l’articolo online. La Commissione dovrà poi esprimere il parere sulla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza su “Adozione dell’aggiornamento del manuale contenente ‘Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi’. Quarta Edizione 2024/2025” su cui sarà ascoltata Francesca Di Muro, direttrice Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Seguirà infine il confronto sul progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n.18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della formazione)”, su cui sarà sentita Stefania Valeri, direttrice del Dipartimento Avvocatura regionale e Attività legislativa della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it