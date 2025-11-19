Consiglio Regionale. Settimana politica (aggiornamento): venerdì 21, seduta straordinaria della Commissione bilancio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 novembre 2025 – 13:40– L’Aquila, 19 novembre – Venerdì 21 novembre, alle ore 14, è in programma la seduta straordinaria della Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo D’Incecco, per l’esame della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che acquisisce il “Bilancio di previsione triennio 2026-2028” del Consiglio regionale, su cui interverranno, Michela Leacche, direttrice Attività amministrativa dell’Ente, e il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e strumentali, Marco Polidoro – aggiunge testualmente l’articolo online. La Commissione dovrà poi esprimere il parere sulla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza su “Adozione dell’aggiornamento del manuale contenente ‘Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi’. Quarta Edizione 2024/2025” su cui sarà ascoltata Francesca Di Muro, direttrice Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Seguirà infine il confronto sul progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n.18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della formazione)”, su cui sarà sentita Stefania Valeri, direttrice del Dipartimento Avvocatura regionale e Attività legislativa della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

