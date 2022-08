Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (1-5 agosto 2022)

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre questa mattina, lunedì 1 agosto, alle ore 11.00, con la seduta straordinaria della Seconda Commissione consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture”. In discussione tre progetti di legge dedicati alle seguenti materie: “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio” (audizione dei Presidenti dei Collegi dei Geometri d’Abruzzo e dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo; “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n.64 Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” (audizioni dei Direttori ARTA sedi territoriali Distretto di L’Aquila, di Chieti, di Teramo e di Pescara); “Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio dalla carenza idrica”. Sarà, inoltre, esaminato il provvedimento amministrativo sulla “riprogrammazione regionale delle volumetrie residue derivanti dalla DGR n.110/8 del 02 07 2018”. Martedì 2 agosto, alle 10.00, è convocata in seduta straordinaria la Quinta Commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, con il seguente ordine del giorno: audizione dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e del direttore generale Asl 1 Abruzzo, Ferdinando Romano, sulla risoluzione che chiede chiarimenti sulla graduatoria di merito ed avvio delle relative procedure di assunzione da parte della ASL1 dei vincitori del concorso di Operatore Socio Sanitario cat. B; progetto di legge “Istituzione del servizio di psicologia di base”; progetto di legge “Istituzione e realizzazione del giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano”; progetto di legge “Norme per il sostegno e la promozione delle attività d’ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS” (audizione del Coordinamento LOrSA – Lavoratori e Organismi Spettacolo dal vivo Abruzzo); “Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 ‘Istituzione del servizio di psicologia scolastica’” (audizione Ordine degli psicologi Abruzzo, Provveditorato regionale, prof. Marco Sarchiapone, Segretari regionali Scuola Abruzzo CGIL,CISL,UIL,Referente Associazione “Nastrini Liberi Uniti”). Lo stesso martedì 2 agosto, alle ore 11.30, si riunirà la Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”, per l’esame del progetto di legge “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022-2024 ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”. Dopo i lavori della Commissioni di martedì 2, con inizio previsto della seduta alle ore 15.00, è convocato il Consiglio regionale che si riunirà nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – Ultimo appuntamento in programma, la riunione della Commissione di Vigilanza, convocata per giovedì 4 agosto, ore 10.00, per l’approfondimento sulla deliberazione ASL sull’assunzione di un dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze delle strutture del pronto soccorso della ASL di Pescara – Sul punto saranno ascoltati: Nicoletta Verì, assessore regionale competente; Thomas Schael, direttore generale ASL2; , Vincenzo Ciamponi, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale 3 Pescara – si legge sul sito web ufficiale. (red)

