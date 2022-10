Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (10-14 ottobre)

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 11 ottobre, alle ore 10.00, con la seduta straordinaria della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. All’ordine del giorno un unico punto, dedicato alle audizioni per l’approfondimento del progetto di legge: “Disciplina del sistema culturale regionale”. Mercoledì 12 ottobre, alle 11.00, si terrà il secondo incontro della Commissione di inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”. All’ordine del giorno: illustrazione della distribuzione delle reti idriche sul territorio e relative criticità; relazione economica finanziaria; finanziamenti – precisa il comunicato. In audizione il Presidente Ersi (Ente Regionale Servizio Idrico), Nunzio Merolli. Alle ore 10.00 di giovedì 13 ottobre, continueranno i lavori della Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”, con l’audizione dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica sul tema del rinnovo delle elezioni. La Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” è convocata per giovedì 13 ottobre, alle ore 12:00. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su diversi progetti di legge sul riconoscimento di debiti fuori bilancio che sanano le seguenti situazioni: “Quote annuali 2014, 2015, e 2016 nonché per quota integrativa 2016 in favore del CODEMM, Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali”; “Implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020”; “Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate”; “Implementazione del Progetto INNOTRANS – Enhancing Trasport Innovation Capacities of Regions”; “Pagamento fatture consulenti esterni per complessivi € 10.230,50 come corrispettivo delle attività svolte per l’implementazione del Progetto ‘SHERPA – Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations’, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020”; “Pagamento a favore di EDISON ENERGIA SPA -Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo”; “Pagamento a favore della società in house Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo – Saldo annualità 2020 per attività di supporto tecnico all’Autorità AUDIT nel Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020’ cofinanziato dall’Unione Europea”; “Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi – Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20 alla Ditta GIS3W di Lorenzetti Walter e C.S.n.c.”; “Debito fuori bilancio in favore del comune di Pescara derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato ‘Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara’”; “Debito fuori bilancio in favore del Comune dell’Aquila per € 200.000,00, derivante dall’attuazione dall’ attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna’”; “Debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l’intervento denominato ‘Completamento struttura sportiva comunale’”; “Debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’”; “Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB)”; “Progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatic 2007-2013”. La Commissione, per chiarimenti sui suddetti progetti di legge, ha chiamato in audizione il Direttore generale della Regione Abruzzo e il Direttore del Dipartimento Risorse (DPB). Sarà, inoltre, esaminato il progetto di legge: “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”. Sempre giovedì 13 ottobre, alle ore 15.00, si riunirà il Comitato per la legislazione per l’esame dei seguenti progetti di legge: “Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione)”; “Istituzione dell’infermiere di famiglia e di comunità”. L’ultimo appuntamento della settimana è previsto per giovedì 13 ottobre, alle ore 15.15 e comunque a seguire i lavori del Comitato per la legislazione, con la seduta straordinaria della Quinta Commissione – si apprende dalla nota stampa. In esame il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, “Disciplina del sistema culturale regionale”. Prevista l’audizione del Direttore regionale del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Germano De Sanctis.

