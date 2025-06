Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (16-20 giugno 2025)

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 17 giugno, alle ore 10.30, con la seduta straordinaria ed urgente delle Commissioni congiunte Quinta, “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” e Prima, “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. In esame due progetti di legge: PL 55/2024 di iniziativa di Giunta regionale “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)”; PL 78/2025, iniziativa Sospiri, “Disposizioni di modifica di leggi regionali e di carattere urgente”. Quest’ultima proposta incide su diverse materie di competenza regionale: politiche sociali, cultura, strutture sportive, servizi aeroportuali, gestione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sempre martedì, alle 15, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. In programma, l’organizzazione per prossimi lavori consiliari e l’audizione delle organizzazioni sindacali per un confronto sul comparto della sanità privata – si legge sul sito web ufficiale. I lavori politici proseguiranno giovedì 19 giugno, con avvio, alle ore 11, della seduta straordinaria della Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. In esame i seguenti progetti legge: “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” (Campitelli – Di Matteo), con audizioni dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Abruzzo e Molise, di ANCI Abruzzo, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale UNIVAQ, del Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi D’Annunzio, dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, dei Presidenti degli Ordini degli Architetti delle quattro province abruzzesi, dei Presidenti degli Ordini dei Geometri, dell’architetto Oriano Di Zio; “Modifiche alla Legge Regionale 18 giugno 1992, N. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga)” (Verrecchia). Sarà esaminato, inoltre, il provvedimento amministrativo, “Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – PTPR – Adozione atto di indirizzo”, con le audizioni del Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – In coda all’ordine del giorno, la Seconda Commissione si confronterà sulle risoluzioni: “Realizzazione del metanodotto SNAM” (Pietrucci); “Azioni a sostegno del nuovo brand ‘Riviera del gigante’” (Cavallari); “Verifica Taglio delle risorse per la manutenzione delle strade nelle Province della regione Abruzzo” (Di Marco); “Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14” (Taglieri). Lo stesso giovedì, alle 14.45, è convocato il Comitato per la Legislazione, che avvierà il lavoro di analisi e approfondimento sull’attuazione della legge regionale del 2006, dedicata alla “promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”. Sul tema sarà ascoltata la presidente della Commissione pari opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli.La settimana politica si chiude giovedì 19 giugno alle ore 15.30, con la riunione della Commissione di Vigilanza – Saranno discussi i seguenti punti: “Ricostruzione sede di Teramo dell’ARPA Abruzzo” (relatore Cavallari). Audizioni: Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo; Maurizio Dionisio, direttore generale ARPA; Vincenzo Rivera, direttore USR Abruzzo; Mario Battaglia, commissario Straordinario ARAP, Antonio Morgante, direttore generale ARAP; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Camillo D’Angelo, presidente Provincia di Teramo; Luca Fusari, segretario CGIL FP Abruzzo Molise; Vincenzo Mennucci e Antonio Giansante, segreteria CISL FP Abruzzo Molise; Antonio Di Giammartino, segretario Regionale UIL FP Abruzzo; Gabriele Pasqualone, segretario Regionale FIALS Abruzzo; Stefano Matteucci e Matteo Di Francesco, segreteria UGL Salute Abruzzo; “Gestione servizio ADI Asl 2 Lanciano Vasto Chieti” (relatore Taglieri). Audizioni: Nicoletta Verì, assessore Sanità Regione Abruzzo; Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Donato Cavallo, direttore generale AreaCom; Mauro Palmieri, direttore generale ASL 2; Beatrice Borghese, direttrice amministrativa ASL 2; Raffaele Di Nardo, direttore sanitario ASL 2; “Servizi di soccorso ordinario con ambulanza con soccorritori (ospedalieri ed extraospedalieri) per le esigenze dell’Asl di Pescara in appalto alla CISA emergenza cooperativa sociale” (relatore Di Marco). Audizioni: Vero Michitelli, direttore generale ASL 3 Pescara; Mauro D’Agostino, DEC Appalto ASL 3 Pescara; legale rappresentante CISA APPALTI; Attilio Petrella, segretario sindacato CGIL FILSCAM.

