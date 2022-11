Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (21-25 novembre)

- Advertisement -

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 22 novembre, alle ore 10.00 con una seduta straordinaria, in forma congiunta, delle Commissioni “Territorio, ambiente e infrastrutture” (Seconda), “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” (Terza), Politiche Europee (Quarta) e “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” (Quinta). Sarà esaminato il progetto di legge sul rendiconto generale di Regione Abruzzo per l’anno 2021. Sul punto interverranno: l’assessore Guido Quintino Liris il direttore del Dipartimento Risorse, Fabrizio Bernardini e il dirigente del Servizio Bilancio – Ragioneria, Fabrizio Giannangeli. Al termine della seduta congiunta, la Terza Commissione proseguirà i lavori con il seguente ordine del giorno: proposta di modifica al “Regolamento per la gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati – precisa il comunicato. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10”; progetto di legge “Disciplina del sistema turistico regionale”; risoluzione del consigliere Pepe su “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico”; risoluzione dei consiglieri D’Incecco e Di Matteo su “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico”. Sempre nella stessa mattinata, dopo i lavori della Terza Commissione, si riunirà la Quinta Commissione per l’esame del progetto di legge, “Disciplina del sistema culturale regionale”. Lo stesso giorno, martedì 22 novembre, alle ore 13.00, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari – precisa la nota online. La settimana politica si chiude giovedì 24 novembre, alle ore 12.00, con la convocazione del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (red/ndl)

