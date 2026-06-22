Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (22-26 giugno 2026)

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:22 giugno 2026 – 10:03- L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 23 giugno, alle ore 10, con la Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. All’ordine del giorno, l’esame dei Provvedimenti amministrativi che introducono i correttivi necessari all’approvazione del “Rendiconto della gestione 2025” del Consiglio regionale – Sempre domani, alle 11, è in programma la seduta del Consiglio (Ordine del giorno).Mercoledì 24 giugno, alle 10, è convocata la Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. I Commissari dovranno esprimere il parere sui seguenti progetti di legge: “Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano” (iniziativa consiglieri Lorenzo Sospiri, Antonio Blasioli, Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis); “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi” (iniziativa dei consiglieri, Marianna Scoccia e Carla Mannetti). Su quest’ultimo punto sono previste le audizioni del Comitato biblioteca Sulmona, dell’ assessore regionale, Roberto Santangelo e del direttore “Dipartimento Sociale, Enti Locali, Cultura”, Emanuela Grimaldi.L’attività politica della settimana prosegue giovedì 25 giugno con la Seconda Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, convocata alle ore 11. In esame, il Progetto Legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) in attuazione del principio di leale collaborazione”. Sarà, inoltre, presentata la risoluzione del consigliere regionale, Francesco Taglieri, sulla “Deviazione temporanea del traffico veicolare pesante da SS16 ad A14” e la richiesta di convocazione della Commissione per l’indagine conoscitiva nei SIN di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta di Bolognano – recita il testo pubblicato online. Sempre giovedì 25 giugno, alle 15, si riunirà il Comitato per la legislazione, per fare il punto sull’attuazione della legge regionale, “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano”. Saranno ascoltati: il presidente Collegio regionale guide alpine Abruzzo, Davide di Giosaffatte; il presidente Gruppo regionale Club Alpino Italiano Abruzzo, Francesco Sulpizio; il dirigente Servizio Foreste e parchi Regione Abruzzo, Sabatino Belmaggio; il dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Regione Abruzzo, Dario Ciamponi – Il Comitato, infine, è chiamato ad esprime il parere sul Progetto di Legge, “Nuove norme sul lavoro artigianale”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it