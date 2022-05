Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (23-27 maggio)

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre martedì 24 maggio, alle ore 15, con la convocazione della Quinta Commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. All’esame dei commissari i seguenti progetti di legge: “Disciplina del sistema culturale regionale” (audizione dell’assessore regionale Daniele D’Amario); “Istituzione del servizio di psicologia di base”; “Politiche in materia di beni e attività culturali”; “Integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1999, n.41 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (controdeduzioni alle osservanze del Governo))”. Giovedì 26 maggio, alle ore 12.30, si riunirà la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, per la discussione sul progetto di legge, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n.64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)”. Sul punto saranno ascoltati gli assessori regionali Nicola Campitelli e Emanuele Imprudente e il direttore regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente, Pierpaolo Pescara – si legge sul sito web ufficiale. La riunione proseguirà con l’esame del progetto di legge, “Modifiche alla Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)”, che prevede l’audizione del sottosegretario regionale Umberto D’Annuntiis e del direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Emidio Primavera – si legge sul sito web ufficiale. Infine, la Commissione territorio e ambiente si confronterà sul progetto di legge, “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di intervalli di manutenzione fluviale e compensazione”, con l’audizione del sottosegretario Umberto D’Annuntiis e del direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Emidio Primavera – si legge sul sito web ufficiale. (red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it