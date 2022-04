Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (25-29 aprile)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre oggi, martedì 26 aprile, con la riunione, alle ore 11, della Commissione consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture”. In esame il progetto di legge “Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo12 del D.lgs. n. 79”. Giovedì 28 aprile, alle 10.30, è convocata la Commissione vigilanza con il seguente ordine del giorno: “Iter di approvazione della variante generale al PRG del Comune di Atessa (CH) e determinazioni della Regione Abruzzo” (in audizione: Nicola Campitelli, assessore regionale competente urbanistica e territorio; Pierpaolo Pescara, direttore Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo; Iris Flacco, dirigente del Servizio pianificazione territoriale e paesaggio; Giulio Borrelli, sindaco di Atessa; Luciano D’Alfonso, senatore componente Commissione parlamentare per le questioni regionali); “Avviso pubblico per incarico di Direttore Unità Operativa complessa di cardiologia ospedale di Lanciano” (in audizione: Nicoletta Verì, assessore competente; Thomas Schael, direttore generale Asl 2; Giovanni Stroppa, direttore amministrativo Asl 2). (red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it