Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (25-29 luglio)

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 26 luglio, alle ore 11.00, con la riunione in seduta straordinaria della Quinta Commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. In esame i seguenti progetti di legge: “Istituzione del servizio di psicologia di base”; “Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 ‘Istituzione del servizio di psicologia scolastica’”; “Norme per il sostegno e la promozione delle attività d’ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo)”; “Disciplina del sistema culturale regionale”. Inoltre, la Commissione si confronterà sulla risoluzione dedicata al concorso per ‘Operatore Socio Sanitario’ espletato nelle Asl abruzzesi, con particolare riferimento al recepimento della graduatoria di merito ed avvio delle relative procedure di assunzione da parte della ASL1. Sarà ascoltato il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Lo stesso giorno, alle 13.00, si riunisce la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari. Nel pomeriggio di martedì 26, alle ore 15.00, è convocata in seduta straordinaria la Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”. I Commissari dovranno esprimere il parere sui seguenti progetti di legge: “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022-2024 ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”, (audizioni: Presidente dell’ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani; Presidente dell’UPI – Unione Province d’Italia; Presidente UNCEM – Unione Nazionale Comuni comunità Enti Montani; dirigente del Servizio riforme istituzionali e territoriali della Giunta regionale, Antonio Forese); “Istituzione del servizio di psicologia di base”; “Istituzione e realizzazione del giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano”. Giovedì 28 luglio, alle ore 10.00, si riunisce in seduta straordinaria la Commissione di Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il primo argomento in discussione sarà la “Procedura di liquidazione della Comunità Montana della Laga”, che vedrà in audizione il Commissario straordinario, Marco Di Nicola – Il secondo e ultimo punto all’ordine del giorno sarà dedicato alla “Rimodulazione dei costi di servizio soppressione delle residenze di lavoro di Tua Abruzzo”, con l’audizione dei seguenti soggetti: Franco Rolandi – FILT CGIL Abruzzo Molise; Giuseppe Murinni – UIL TRASPORTI; – Luciano Lizzi – FAISA CISAL; – Andrea Mascitti – FIT CISL. I lavori politici della settimana si chiuderanno con la convocazione della Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”, prevista per giovedì 28 luglio alle ore 11.30. Unico punto in discussione, il progetto di legge “Disciplina del sistema culturale regionale”. Per l’approfondimento del tema saranno ascoltati: Hadriatica Scarl; Riviera dei Borghi Acquaviva; Gran Sasso Laga; Cammino del Perdono; Cuore dell’Appennino Terre d’Amore in Abruzzo; Gran Sasso d’Italia L’Aquila e Terre Vestine; Costiera dei Trabocchi; Terre del Sangro Aventino; Alto Sangro Turismo; DMC Marsica; Abruzzo Qualità; Terre Pescaresi; Terre del Piacere; PMC Abruzzo; FederTurismo Abruzzo; Federalberghi Abruzzo; Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; Parco Nazionale della Majella; Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Parco regionale Velino-Sirente; Agriturist – Confagricoltura Abruzzo; Terranostra – Coldiretti Abruzzo; Turismo Verde – CIA Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (red)

