Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (28 nov – 2 dic)

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– L’Aquila, 28 novembre- La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 29 novembre, alle ore 10.00, con la convocazione in seduta straordinaria e congiunta di tutte e cinque le Commissioni consiliari permanenti. Sarà esaminato il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, sull’“Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024”. Sono previste le audizioni dell’assessore Guido Liris, del direttore del Dipartimento Risorse, Fabrizio Bernardini e del dirigente del Servizio Bilancio–Ragioneria, Fabrizio Giannangeli. Al termine della seduta congiunta, la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, proseguirà i lavori per l’esame dei seguenti progetti di legge relativi a debiti fuori bilancio: “Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020”; “Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate”; “Pagamento fatture consulenti esterni per complessivi € 10.230,50 come corrispettivo delle attività svolte per l’implementazione del Progetto ‘SHERPA – Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations”, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020”; “Pagamento a favore di EDISON ENERGIA SPA – Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme”; “Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20 alla Ditta GIS3W di Lorenzetti Walter e C.S.n.c.”; “Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato ‘Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara’- Pagamento anticipo e acconto per € 100.568,2”; “Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna’ – € 200.000”; “Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l’intervento denominato ‘Completamento struttura sportiva comunale’ Pagamento saldo per € 14.940,00”; “€ 53.201,00, in favore di NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies), a saldo delle richieste di pagamento delle quote associative per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 emesse a fronte della adesione della Regione Abruzzo all’associazione Nereus”; “Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità per il valore pari ad € 12.110,60”; “Importo complessivo di € 51.129,51 in favore di CODEMM Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali per il pagamento delle quote annuali 2014, 2015, e 2016 e della quota integrativa”. Lo stesso martedì 29 novembre, alle ore 15.00, è convocato il Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mercoledì 30 novembre, alle ore 11.00, si terrà la seduta straordinaria della Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”, con le audizioni dei presidenti delle ASSI (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato ): Francesco Menna, Presidente della Provincia di Chieti; Ottavio De Martinis, Presidente della Provincia di Pescara; Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo; Angelo Caruso, Presidente della Provincia di L’Aquila; audizione ERSI: Nunzio Merolli, Presidente Ersi su relazione Economico-Finanziaria relativa alle Società di Gestione, Alessandro Antonacci, Ingegnere Ersi stato delle rete idrica, criticità e soluzioni. Il programma dei lavori politici della settimana prevede per giovedì 1 dicembre, alle ore 12.30, la riunione della Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. All’esame dei Commissari i seguenti progetti di legge: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n.64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” ; “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n.28 – Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche (in audizione il Direttore regionale (o suo delegato) del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale). Nella stessa giornata è convocata la Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, per la discussione sul progetto di legge, “Disciplina del sistema culturale regionale” e l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì sul “Piano dell’Assistenza Sanitaria della Regione Abruzzo”. (red/ndl)

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.