Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (6-10 marzo 2023)

– L’Aquila, 6 marzo – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 7 marzo, alle ore 10.00, con la seduta della Quarta Commissione “Politiche Europee, internazionali, per i programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea”. Unico punto all’esame dei commissari, il progetto di legge “Partecipazione della Regione al ‘Premio nazionale Paolo Borsellino’”. Sempre martedì 7, alle ore 15.00, si riunisce, in seduta straordinaria, la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” per l’esame dei seguenti progetti di legge: “Nuova legge urbanistica del territorio”; “Partecipazione della Regione al ‘Premio nazionale Paolo Borsellino’”; “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”. Giovedì 9 marzo, alle ore 10.00, la Commissione Vigilanza si confronterà sulle problematiche inerenti il diritto allo studio, con UDU L’Aquila, CGIL L’Aquila, UIL L’Aquila, CISL L’Aquila, UGL L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, con inizio dei lavori alle 12.30, si riunisce la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. In esame il progetto di legge “Nuova legge urbanistica del territorio” e la risoluzione sull’efficientamento dei CPA (Centri Prova Autoveicoli). Alle ore 15.30 dello stesso giorno, la Commissione Statuto continua il confronto sul progetto di legge, “Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”. Saranno ascoltati: Presidente UNCEM Regione Abruzzo (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) o suo delegato; Presidenti degli Ordini Avvocati Fori di L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto o loro delegati – precisa il comunicato.

