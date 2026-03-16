Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: convocate Commissione Territorio e Comitato Legislazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 marzo 2026 – 11:44- L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre giovedì 19 marzo, alle ore 10, con la Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. L’ordine del giorno prevede, al primo punto, le audizioni della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo, CIA Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, Copagri e Coldiretti Abruzzo, sulla Proposta di Regolamento sull’attuazione dell’articolo 63 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58, “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”. In esame, inoltre, il progetto legge, “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. Sul tema saranno ascoltati: il direttore Generale ARAP, Marco Pompetti (GDL energie rinnovabili), Saverio Spampanato (Società Rebee S.r.l.), Giorgio Boneschi (direttore generale Elettricità Futura Unione delle Imprese Elettriche Italiane). Lo stesso giovedì, alle 15, è prevista la riunione del Comitato per la legislazione, che proseguirà le audizioni sull’attuazione delle leggi regionali e nazionali in materia di spopolamento e zone montane – si apprende dalla nota stampa. Sono convocati i Sindaci dei seguenti Comuni: Archi, Canzano, Roccamontepiano, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Fresagrandinara, Gamberale, Gissi, Montelapiano e Monteodorisio – riporta testualmente l’articolo online. Il Comitato, inoltre, esaminerà i seguenti progetti legge in merito alla formulazione delle clausole valutative: “Norme regionali per il riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza e per il miglioramento dell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194”; “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo”; “Disposizioni regionali per la promozione del calcio camminato”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it