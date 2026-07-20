Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: domani Commissioni congiunte per il Rendiconto 2025

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:20 luglio 2026 – 11:02– L’Aquila, 20 luglio – Gli appuntamenti della settimana politica all’Emiciclo si concentreranno tutti nella giornata di domani, martedì 21 luglio – recita il testo pubblicato online. Ad occupare l’agenda di Commissioni e Consiglio, un tema in particolare: il “Rendiconto generale per l’esercizio 2025” di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. I lavori si apriranno alle ore 10.30, quando nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli”, si riuniranno in seduta straordinaria e congiunta le cinque Commissioni consiliari – precisa il comunicato. La Prima Commissione “Bilancio, Affari generali e istituzionali” è titolare dell’esame di competenza sui progetti di legge, mentre le altri Commissioni dovranno rilasciare un parere in sede consultiva – si legge sul sito web ufficiale. Per approfondire i dettagli del documento saranno ascoltati: l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri: il Direttore regionale del Dipartimento Risorse; il Dirigente regionale del Servizio Bilancio; l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì; il Direttore regionale del Dipartimento Sanità; il Dirigente regionale del Servizio Risorse umane e finanziarie SSR; il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo (Dott.ssa Zeppa Maria Grazia, Dott. D’Amicodatri Valerio, Dott. Verini Emanuele).Al termine della seduta congiunta, la Prima Commissione proseguirà i lavori con i seguenti punti: Progetto Legge “Disposizioni regionali per la promozione di calcio camminato”, di iniziativa della consigliera, Erika Alessandrini (M5S); Progetto Legge “Istituzione della Giostra Cavalleresca di Sulmona quale manifestazione storica di interesse regionale e disciplina delle misure di valorizzazione, tutela e promozione”, dei consiglieri, Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Massimo Verrecchia (Fratelli d’Italia); espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al PL 137/2026 iniziativa di Giunta regionale, “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d’Italia in ottemperanza a quanto previsto dall’art.73, comma 1 lett. e) del d.lgs 23 giugno 2011, n.118”, iscritto all’ordine del giorno del Consiglio regionale – Nel pomeriggio di domani, martedì 21 luglio, alle ore 15, è convocato il Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it