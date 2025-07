Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani confronto sulla sicurezza dei viadotti autostradali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 22 luglio, alle 10.30, con la seduta della seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. L’ordine del giorno prevede, al primo punto, l’esame del progetto di legge su modifiche alla Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga), proposta dal consigliere Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. A seguire il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, sul “Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – PTPR – Adozione atto di indirizzo”, in relazione al quale saranno ascoltati il direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale, con il dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – Saranno poi discusse alcune risoluzioni su: “Rallentamenti interventi di miglioramento sismico delle strutture e per la riqualificazione integrale edile ed impiantistica in ottemperanza ai dettami normativi in materia di edilizia sanitaria presso il presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli Terme”, a firma del consigliere Antonio Di Marco, ed ancora “Misure a tutela della continuità della ricostruzione post-sisma e azioni nei confronti del Governo”, depositata dal consigliere Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. La Commissione esaminerà, inoltre, la mozione a firma della consigliera Erika Alessandrini su “Molecole PFAS, presenza nelle acque e impatti sulla salute umana”. Infine, si terrà un confronto sullo “Stato attuale della sicurezza e degli interventi in corso e programmati relativi ai viadotti autostradali ricadenti nel territorio abruzzese”, con gli interventi dell’amministratore delegato di Strada dei Parchi, Costantino Ivoi, e col commissario straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, Marco Corsini – precisa la nota online. Lo stesso martedì 22 luglio, alle 13, all’Aquila, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio, alle 14.30, si riunirà la terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”. Sarà presente in audizione una rappresentanza della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani (FNATI) e dell’Associazione Tartufai Italiani (ATI), alla luce delle recenti evoluzioni legislative a livello nazionale relative al comparto tartuficolo (Disegno di legge n. 1412). A seguire si terrà un confronto sulle “Criticità relative all’assegnazione del gasolio agricolo in Abruzzo”. Sul punto saranno ascoltati: il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente; il direttore del Dipartimento Agricoltura; esponenti di CIA, Confagricoltura Abruzzo, Coldiretti Abruzzo e Copagri Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno poi presi in esame due progetti di legge: “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”( iniziativa Nicola Campitelli), con l’audizione di Coldiretti Abruzzo; “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 – Testo unico in materia di commercio” (iniziativa Giunta regionale). Seguiranno alcune risoluzioni: “Ristoro attività per chiusura S.P. 64 nel Comune di Roccamorice Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone causa frana al km 3+150 lato destro” e “Impraticabilità strade causa neve nel Comune di Lettomanoppello in località Passolanciano-Maielletta” (Di Marco); “Stato di attuazione della Legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso” e “Tutela e valorizzazione della filiera della canapa industriale abruzzese a seguito dell’introduzione dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza”, depositate dalla consigliera Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. Infine, due mozioni: “Interventi a sostegno del settore automotive abruzzese” (Taglieri-Alessandrini) e “Ripristino del funzionamento del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) a firma del consigliere Taglieri.Giovedì 24 luglio, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza – Il primo argomento in discussione, proposto dal consigliere Giovanni Cavallari, riguarda la ricostruzione della sede ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Teramo – recita il testo pubblicato online. Sono previsti i seguenti interventi: Emanuele Imprudente, assessore regionale con delega all’ambiente; Maurizio Dionisio, direttore generale ARPA; Vincenzo Rivera, direttore USR Abruzzo; Mario Battaglia, commissario straordinario ARAP e Antonio Morgante, direttore generale ARAP. Convocati come uditori: Luca Fusari, segretario CGIL FP Abruzzo Molise; Vincenzo Mennucci e Antonio Giansante, segreteria CISL FP Abruzzo Molise; Antonio Di Giammartino, segretario regionale UIL FP Abruzzo; Gabriele Pasqualone, segretario regionale FIALS Abruzzo; Stefano Matteucci e Matteo Di Francesco, segreteria UGL Salute Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire si discuterà su “Chiarimenti su atti di vendita immobili della Comunità Montana – Montagna Sangro Vastese”, relatore Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. Interverranno a riguardo: Roberto Santangelo, assessore agli Enti Locali della Regione Abruzzo; Paolo Costanzi, direttore del Dipartimento competente, con il dirigente Antonio Forese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Interverranno, inoltre, Nicoletta Bracalante, commissario straordinario Comunità Montana ‘Montagna Sangro Vastese’; Lorenzo Berardinetti, presidente UNCEM Abruzzo; Arturo Scopino, presidente Unione Montana dei Comuni del Sangro; Francesco Troilo e Cristina Lella, rispettivamente Sindaco e consigliere comunale di Torrebruna – si apprende dal portale web ufficiale. Infine si tratterà il “Riscontro della Asl 2 alla richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere Francesco Taglieri in merito alle iniziative da adottare a tutela delle prerogative consiliari”, per cui sono stati invitati ad intervenire: Nicoletta Verì, assessore alla Sanità; Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sanità; Mauro Palmieri, direttore generale Asl 2 e Francesca Di Muro, direttrice Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it