Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani le Commissioni Territorio e Sanità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 febbraio 2026 – 10:17- La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 24 febbraio, alle ore 11, con la riunione della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. In esame, il progetto legge di iniziativa dei consiglieri Nicola Campitelli ed Emiliano Di Matteo, “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”. Sul tema saranno ascoltati: Presidente della Provincia di Chieti; Sindaci dei Comuni di Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto e San Vito Chietino; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara; Associazione Teramo Children. A seguire, si terranno le audizioni sulla proposta di regolamento, di iniziativa della Giunta regionale, che dettaglia i contenuti e le modalità di presentazione del Progetto di Sviluppo Aziendale (PSA), necessario per la costruzione di nuovi edifici nel territorio rurale, così come previsto dalla legge urbanistica in vigore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno ascoltati: INU Abruzzo e Molise; Ordine Ingegneri Abruzzo; Ordine Architetti Abruzzo; Ordine Geometri Abruzzo; Ordine Geologi Abruzzo; Ordine Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; ANCI Abruzzo; UNITEL Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Previsto, inoltre, l’esame del provvedimento amministrativo con il quale si richiede l’approvazione di una variante al Piano Regionale Paesistico proposta dal Comune di Giulianova (TE). Audizioni: Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente Giunta regionale; Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In programma anche la mozione del consigliere Giovanni Cavallari, sulla “Salvaguardia del Polo logistico regionale di Protezione Civile in Provincia di Teramo”; sarà ascoltato il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Commissari si confronteranno poi su quattro risoluzioni: la prima, a firma del consigliere Alessio Monaco, “in opposizione al parere favorevole del Ministero dell’Ambiente per l’estrazione di gas in località Collesanto, adiacente e al di sotto del bacino del Lago di Bomba”, sarà discussa alla presenza del Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente Giunta regionale e del Sindaco del Comune di Bomba (CH); le altre tre, tutte del consigliere Antonio Di Marco, riguardano, “Atto di indirizzo per piano industriale di acquisto e gestione del complesso termale di Caramanico da parte della Regione Abruzzo”, “Interventi urgenti per la manutenzione della Strada Pescarina – Comune di Turrivalignani (PE)” e la “Richiesta di intervento urgente per la realizzazione del dragaggio del Porto di Pescara”. Lo stesso martedì 24 febbraio, alle ore 14.30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo, per l’organizzazione lavori consiliari e per l’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore trasporti, in merito alla gestione della Società TUA SpA. Alle ore 15, si riunirà la Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. In esame due progetti legge, di iniziativa delle consigliere regionali, Marianna Scoccia e Carla Mannetti: “Programma regionale per l’educazione al rispetto, alla parità, alla legalità e all’utilizzo consapevole sull’uso dei social media”; “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi”. La Commissione si chiuderà con l’esame del Piano Regionale Integrato di interventi in favore della famiglia, anno 2026/2027. Sul documento sarà ascoltato Tobia Monaco, dirigente “Servizio tutela Sociale, Famiglia” della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attività politica proseguirà giovedì 26 febbraio, alle ore 10, con l’incontro della Commissione Vigilanza – si legge sul sito web ufficiale. Al primo punto all’ordine del giorno, il confronto sulle procedure di verifica dei risultati aziendali e degli obiettivi conseguiti dai Direttori Generali, richiesto dai consiglieri Silvio Paolucci ed Antonio Blasioli – precisa la nota online. Al tavolo dei Commissari saranno chiamati: Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità; Pierluigi Cosenza, direttore Agenzia Sanitaria Regionale; Camillo Odio, direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Vero Michitelli, direttore Generale ASL 03; Marco Scorrano, responsabile Unico Regionale dell’Assistenza Sanitaria (RUAS). A seguire, il presidente Sandro Mariani, relazionerà sulla situazione gestionale dei canili abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Sul punto interveranno: Camillo Odio, direttore Dipartimento Sanità; Gabriele Bettoschi, presidente e legale rappresentante Tutela Diritti degli Animali ETS; Rosita Rossi, presidente Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In conclusione, il consigliere Francesco Prospero, ha richiesto un confronto su stato della manutenzione e gestione del terminal bus di Vasto – recita il testo pubblicato online. Audizioni: Francesco Menna, sindaco di Vasto; Silvio Liberatore, dirigente Gestione delle Emergenze, Sicurezza, Ambiente, Manutenzione Immobili TUA SpA. Sempre giovedì 26 febbraio, alle ore 15.30, si riunirà il Comitato per la legislazione, che proseguirà le audizioni sulla legge regionale, “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna” e sulla legge nazionale, “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”. Interveranno: il presidente Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti; i Sindaci di Bolognano, Casalanguida, Castilenti, Dogliola, Furci, Lentella, Montefino, Roccascalegna e Turrivalignani – aggiunge la nota pubblicata. Sarà poi fatto il punto sui lavori del gruppo interistituzionale chiamato a sviluppare una legge quadro sull’Appennino abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

