Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani riunione della Conferenza dei Capigruppo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 novembre 2025 – 10:45– L’Aquila, 10 novembre – La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani, martedì 11 novembre, con la riunione della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 14 a Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno, l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.Giovedì 13 novembre, alle ore 15, si riunirà il Comitato per la Legislazione, per l’esame di due progetti di legge: “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte Rete Regionale dei Tirocini Formativi”; “Norme regionali per il riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza e per il miglioramento dell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194”. Il Comitato è chiamato ad esprimere un parere alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative contenute nelle proposte –
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it