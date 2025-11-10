- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani riunione della Conferenza dei Capigruppo
Politica

Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani riunione della Conferenza dei Capigruppo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 novembre 2025 – 10:45– L’Aquila, 10 novembre – La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani, martedì 11 novembre, con la riunione della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 14 a Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno, l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.Giovedì 13 novembre, alle ore 15, si riunirà il Comitato per la Legislazione, per l’esame di due progetti di legge: “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte Rete Regionale dei Tirocini Formativi”; “Norme regionali per il riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza e per il miglioramento dell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194”. Il Comitato è chiamato ad esprimere un parere alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative contenute nelle proposte –  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it