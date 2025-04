Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo. Domani Vigilanza, Capigruppo e Commissione Sanità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – I lavori politici del Consiglio regionale dell’Abruzzo, previsti per questa settimana, si concentreranno nella sola giornata di martedì 15 aprile – si apprende dalla nota stampa. Si parte domani, alle ore 10, con la seduta straordinaria della Commissione Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Al primo punto, sarà esaminata la questione posta al consigliere Luciano D’Amico (Patto per l’Abruzzo), relativa all’istituto giuridico denominato “Supporto per la Formazione e il Lavoro (S.F.L.)” ai sensi dell’art. 12 del d.l. n.48/2023. Si tratta di una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale – Saranno ascoltati: Tiziana Magnacca, assessore regionale al lavoro; Daniele Russo, direttore Direzione provinciale INPS di Chieti (o suo delegato); Francesco Spina, Segretario provinciale CGIL di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Seguirà l’approfondimento, richiesto da Blasioli (PD), sulla delibera n. 2/2025 dell’Assemblea dei Sindaci di Agir Abruzzo concernente le linee guida per la redazione del Piano di Ambito e la Determina n. 319/2024 del Direttore Generale di Agir concernente le etero integrazioni dei contratti di servizio tra i Comuni e i gestori del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – precisa il comunicato. In audizione, sul punto: Luca Zaccagnini, direttore AGIR Abruzzo; Carlo Masci, sindaco di Pescara; Riccardo Chiavaroli, Presidente AMBIENTE S.p.A.; Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila, presidente ANCI e presidente dell’Assemblea dei Sindaci AGIR; rappresentanti sindacali FP CGIL Abruzzo, UIL Trasporti Abruzzo, FIT CISL Abruzzo, UGL Partecipate e Servizi Ambientali Abruzzo, FIADEL Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La Vigilanza terminerà i lavori con l’esame della situazione del Servizio 118 in Abruzzo, su richiesta del consigliere, Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme). In audizione: Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità; Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Mario Marini, coordinamento 118 Abruzzo UIL FPL; Alfiero Antonio Di Giammartino, segretario Generale UIL FPL Abruzzo; Luca Fusari, segretario Generale CGIL FP Abruzzo; Vincenzo Mennucci, segretario Generale CISL FP Abruzzo; Carlo Capparuccia, segretario Generale CISL Medici; Andrea Liberatore, segretario Generale NURSIND Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo stesso martedì 15 aprile, a partire dalle 13, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.La giornata si chiuderà con la seduta della Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, convocata alle ore 15, presso la sala “G. D’Annunzio” del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila – L’ordine del giorno prevede, in apertura, l’esame delle seguenti risoluzioni: “Adozione del test per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica (MLD)” (D’Incecco-Mannetti); “Provvedimenti a contrasto sul caro bollette” (Cavallari); “Revoca della Deliberazione n° 1985 del 14/10/2024 della ASL di Teramo relativa alla soppressione della UOC di Ostetricia-Ginecologia del Val Vibrata e ripristino della precedente organizzazione del servizio” (Pepe). Seguono i progetti legge: “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario” (iniziativa Taglieri); “Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell’Area Celestiniana di Sulmona” (iniziativa Verrecchia); “Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini” (iniziativa Verrecchia); “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo” (iniziativa Rossi M., Verrecchia, D’Addazio, Prospero, Rossi M.A., Marinucci, Pavone). In coda alla seduta è prevista l’ audizione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico per lo stato di avanzamento realizzazione nuova sede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

