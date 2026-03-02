Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: in programma Commissione Sanità e Conferenza Capigruppo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 marzo 2026 – 09:49- L’Aquila, 2 marzo – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 3 marzo, alle ore 10, con la riunione della Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. Sarà esaminato il progetto legge, di iniziativa della consigliera regionale, Carla Mannetti, dal titolo “Disciplina organica della Medicina d’Urgenza e collocazione delle strutture di emergenza-urgenza nelle aziende sanitarie regionali”. Sul tema sono chiamati in audizione, i quattro Direttori dei dipartimenti emergenza-urgenza delle ASL abruzzesi, il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Camillo Odio, e l’assessore alla sanità, Nicoletta Verì. Secondo ed ultimo punto in discussione, la risoluzione del consigliere, Silvio Paolucci, dedicata alla “Sostenibilità della programmazione economica del nuovo Programma Operativo 2026-2028”; in audizione Odio e Verì. Lo stesso giorno, a partire dalle 14.30, si svolgeranno i lavori della Conferenza dei Capigruppo, convocata eccezionalmente presso la Sala “G. d’Annunzio” di Palazzo dell’Emiciclo – L’incontro servirà all’organizzazione dei lavori consiliari e a svolgere la seconda tornata di audizioni riservata ai problemi dei lavoratori della Società TUA S.p.A. e in generale alla gestione del servizio di trasporto pubblico regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul punto saranno ascoltati: l’assessore ai trasporti, Umberto D’Annuntiis; il dirigente del settore trasporti di Regione Abruzzo, Giovanni Marchese; il Presidente e il Direttore Generale di T.U.A.; i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore trasporti – precisa la nota online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it