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Politica

Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: in programma Consiglio regionale e Commissione Vigilanza

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 marzo 2026 – 09:18- La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 24 marzo, alle ore 10, con la riunione della Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. I Commissari dovranno esaminare ed esprimere il parere su alcuni emendamenti finanziari presentati ai progetti di legge, “Istituzione e disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani” e “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, iscritti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale, convocata per lo stesso giorno alle 11.Giovedì 26 marzo, alle 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, che aprirà i lavori con il punto proposto dal consigliere regionale, Francesco Prospero, sulla “Verifica dello stato di manutenzione e gestione del terminal bus di Vasto”. Sul tema saranno ascoltati: Francesco Menna, sindaco di Vasto;  Silvio Liberatore, dirigente Gestione delle Emergenze, Sicurezza, Ambiente, Manutenzione Immobili TUA SpA. Il secondo argomento in discussione, sollevato dal consigliere, Antonio Di Marco, riguarderà l’“erogazione del contributo regionale per la messa in sicurezza del cantiere minerario ‘Imbocco Pilone’”. In audizione: Caterina Di Paolo, commissario ad acta – OOPP Lazio, Abruzzo, Sardegna Ufficio 5; Dario Ciamponi, responsabile Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio di Regione Abruzzo; – Fabrizio Giannangeli, responsabile Servizio Bilancio-Ragioneria di Regione Abruzzo; Gabriele di Pierdomenico, sindaco di Abbateggio (PE); Matteo Di Tonno, avvocato – recita il testo pubblicato online. Infine, la Commissione svolgerà una serie di audizioni, considerate urgenti, sul tema delle “esternalizzazioni TPL TUA SpA”, sollecitate dal consigliere Di Marco – recita il testo pubblicato online. Al tavolo dei Commissari si alterneranno: Umberto D’Annuntiis, assessore regionale ai Trasporti; Maximilian Di Pasquale, direttore generale TUA; Matteo Pastorelli, sindaco di Castel del Monte (AQ); Paolo Federico, sindaco di Navelli (AQ); Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio (AQ); Aurelio Di Eugenio, sindacato FILT CGIL; Andrea Mascitti, sindacato FIT CGIL; Vincenzo Marcotullio, sindacato UILTRASPORTI; Luciano Lizzi, sindacato FAISA CISAL.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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