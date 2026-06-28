Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: martedì 30 giugno, seduta del Consiglio regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 giugno 2026 – 09:44- L’Aquila, 27 giugno – Gli appuntamenti della settimana politica all’Emiciclo sono tutti concentrati nella giornata di martedì 30 giugno 2026. La mattinata di lavori si apre con la seduta della Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata per le ore 11. I Commissari esamineranno, per la sola parte economica, tre progetti di legge legati ai temi della cultura e della legalità. Il primo, presentato dalle consigliere regionali, Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega Abruzzo), è dedicato al “sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi”; poi, la proposta legislativa del consigliere, Francesco Prospero (Fratelli D’Italia), “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”; infine, il testo dei consiglieri Lorenzo Sospiri (Forza Italia, Antonio Blasioli (Partito Democratico), Vincenzo D’Incecco (Lega Abruzzo) e Luca De Renzis (Fratelli D’Italia), per la “Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano”. La Commissione valuterà, inoltre, la concessione del parere ai seguenti debiti fuori bilancio: “(…) assenza del preventivo impegno di spesa relativi al trasporto pubblico ferroviario di Trenitalia S.p.A. nell’anno 2015”; “Impegni e liquidazioni di cui alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio di ‘rimozione, trasporto e avvio al trattamento appropriato dei rifiuti presenti presso l’impianto della Ditta Terraverde Energy S.r.l. sito nel Comune di Città Sant’Angelo’”; “Pagamento a favore di ARPA Lombardia per l’utilizzo applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) della quota associativa annualità 2018-2019-2020”.Lo stesso martedì 30 giugno è convocata, alle ore 14.50, la Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. Due i progetti legge che saranno esaminati nel merito: “Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano” (Sospiri, Blasioli, D’Incecco e De Renzis); “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi” (Scoccia e Mannetti). Su quest’ultima proposta saranno ascoltati: il Comitato biblioteca Sulmona; l’assessore regionale, Roberto Santangelo; la direttrice del Dipartimento “Sociale, Enti Locali, Cultura”, Emanuela Grimaldi.Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, è prevista la seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno i seguenti argomenti: Elezione del Garante regionale per i diritti degli animali; Risoluzione, a firma del consigliere Antonio Di Marco (PD), “Richiesta di ristori per gli operatori economici del comprensorio montano Passolanciano-Maielletta – Danni maltempo marzo-aprile 2026”; Interpellanza, “Intendimenti della Regione Abruzzo riguardo il futuro dell’area vasta pescarese e la necessità di un confronto istituzionale con i Comuni interessati” (Enio Pavone – Azione); Interpellanza, “Contenzioso relativo ai buoni pasto e al diritto alla mensa presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti” (Francesco Taglieri – Movimento 5 Stelle); Interpellanza, “Chiarimenti in merito allo stanziamento di euro 100.000,00 per il finanziamento della Convenzione Campagna A.I.B. e quantificazione complessiva delle risorse destinate alla campagna antincendio boschivo” (Giovanni Cavallari – Abruzzo Insieme).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it