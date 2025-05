Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: martedì il Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 5 maggio – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 6 maggio, alle ore 10, con la seduta della Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”. I Commissari saranno chiamati ad esprimere i pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al progetto di legge 70/2025, “Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini”, iscritto all’ordine del giorno della seduta consiliare del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre in mattinata, alle ore 12, è convocata la Conferenza dei Capigruppo, con l’audizione dell’assessore regionale al lavoro e attività produttive, Tiziana Magnacca, in merito alla partecipazione della Regione Abruzzo all’evento “Expo Osaka 2025”. Nel pomeriggio dello stesso giorno, con inizio dei lavori alle 15, si riunirà il Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Giovedì 8 maggio, alle ore 11.30, è convocata la Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, che esaminerà i seguenti punti previsti all’ordine del giorno: modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie” (iniziativa Verrecchia); “Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29. Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive” (iniziativa Campitelli); risoluzione a firma del consigliere Pietrucci in merito alla realizzazione del metanodotto SNAM; risoluzione a firma del consigliere Di Marco, “Sblocco dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa San Michele Arcangelo “Volto Santo” di Manoppello (PE)”.

